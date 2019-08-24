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Известный российский боксер добыл яркую победу, избив американца - опубликовано видео

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Известный российский боксер второго среднего веса (до 76,2 кг) Владимир Шишкин (9-0, 6 KO) победил Деандре Уэйра (13-2-2, 8 КО).

Поединок на вечере бокса в Брокен-Эрроу (Оклахома, CША), завершился досрочно в 8-м раунде, после того, как команда американца выбросила полотенце. .

Уже с третьей трехминутки Уэйр начал вязать бой, уходил в клинчи и хватать соперника за руки. Развязка наступила за 2 раунда до конца встречи, когда Шишкин стал методично избивать оппонента.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

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Как сообщал OBOZREVATEL, главный боем на этом вечере бокса в Оклахоме стала битва Арнольда Хегая и Владимира Тихонова (17-2, 10 KO) из России. Бой завершился уверенной победой украинца.

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Место
США
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