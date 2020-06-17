Известный промоутер раскритиковал WBC, упомянув Ломаченко

Известный промоутер Эдди Хирн раскритиковал Всемирный боксерский совет (WBC) за присуждение титула "франчайзингового" чемпиона, приведя в пример ситуацию с Василием Ломаченко.

"Что дает титул "франчайзингового" чемпиона? Он позволяет не проводить обязательную защиту титула. Недавно у нас была ситуация с Дэвином Хэйни. Наш боксер был обязательным претендентом на бой с Василием Ломаченко, но WBC сделал его "франчайзинговым" чемпионом, а это означает, что он не обязан защищать свой титул. В чем тогда смысл движения вверх в рейтинге своей организации, если ты не можешь получить шанс на бой с чемпионом?" – сказал Хирн в интервью на YouTube-канале Sky Sports Boxing.

Он признался, что не понимает, почему "франчайзинговый" чемпион не теряет титул, даже если проигрывает поединок обязательному претенденту.

"Если ты "франчайзинговый" чемпион, то ты почему-то не теряешь свой титул. Боксер, который побил тебя, не становится "франчайзинговым" чемпионом. Это все создает путаницу, которая не нужна фанатам. Надеюсь, что мы сможем как-то ограничить "франчайзинговых" чемпионов и добьемся того, что обязательные претенденты получат свой шанс", – подытожил промоутер.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из подопечных Хирна Диллиан Уайт подал в суд на WBC из-за даты обязательного боя за титул против Тайсона Фьюри.