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Известный промоутер назвал дату боя Ломаченко

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Известный американский промоутер Боб Арум планирует возвращение в ринг украинского чемпиона WBA в лёгком весе Василия Ломаченко(11-1, 9 КО) на ноябрь-декабрь.

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Ломаченко сделал сенсационное заявление

После перенесенной в мае операции на плече , украинец на удивление всех врачей, фантастическими темпами проводит восстановление, сообщает газета LA Times.

Журналист американского издания приводит слова промоутера о вероятных соперниках Ломаченко:

- Похоже, уже никто не сомневается, что украинец вернётся в ринг в ноябре или декабре. Соперником украинца будет или же Мэнни Пакьяо , или же победитель боя между Раймундо Бельтраном и Хосе Педросой.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский боксер восхитился "умным боксом" Ломаченко

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