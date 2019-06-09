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Известный боксер впал в кому после нокаута: видео трагического момента

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Известный мексиканский боец наилегчайшего веса Фелипе Орукута (36-6, 30 КО) находится в критическом состоянии после боя в найлегчайшем весе против соотечественника Хонатана Родригеса (21-1, 15 КО).

После нокаута в 10-м раунде бывший претендент на чемпионский титул потерял сознание. Врачи вынуждены были экстренно реанимировать боксера прямо в ринге. Восстановив дыхание и запустив сердце Орукуту, его в состоянии комы доставили в госпиталь Сиуатанехо.

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Как сообщал OBOZREVATEL, бразильский боец смешанных единоборств Матеус Фернандес скончался через несколько часов после своего боя на турнире в Манаусе.

В ноябре прошлого года семикратный чемпион мира умер после поражения жесточайшим нокаутом.

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Место
Мексика
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