Известный мексиканский боец наилегчайшего веса Фелипе Орукута (36-6, 30 КО) находится в критическом состоянии после боя в найлегчайшем весе против соотечественника Хонатана Родригеса (21-1, 15 КО).

После нокаута в 10-м раунде бывший претендент на чемпионский титул потерял сознание. Врачи вынуждены были экстренно реанимировать боксера прямо в ринге. Восстановив дыхание и запустив сердце Орукуту, его в состоянии комы доставили в госпиталь Сиуатанехо.

Как сообщал OBOZREVATEL, бразильский боец смешанных единоборств Матеус Фернандес скончался через несколько часов после своего боя на турнире в Манаусе.

В ноябре прошлого года семикратный чемпион мира умер после поражения жесточайшим нокаутом.

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