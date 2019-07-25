Известный боксер умер после боя: появилось видео трагедии

В сети появилось видео с боя аргентинского боксера Уго Сантильян с чемпионом Уругвая Эдуардо Абреу. Сразу после поединка окровавленному Уго стало плохо и он упал в обморок, а позже умер.

В клинике у спортсмена обнаружили кровяной сгусток в мозгу, после чего Сантильян был прооперирован. Вскоре у него произошло две кардиореспираторные остановки. Спустя несколько часов боксер скончался.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям видео этого трагического момента.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28-летний российский боксер Максим Дадашев был госпитализирован в критическом состоянии после поражения пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу. Бой был остановлен в 11-м раунде по инициативе секунданта россиянина.

Максиму провели двухчасовую операцию из-за субдуральной гематомы. Чтобы ликвидировать отек, пришлось удалить часть черепа.

После этого спортсмена ввели в медикаментозную кому. Нейрохирург Мэри Кобб, проведшая операцию Дадашеву заявляла, что у боксера было сильное кровотечение.

23 июля Максим Дадашев скончался, не приходя в сознание, в клинике штата Мэриленд

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