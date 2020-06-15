Известный боксер подал в суд на WBC из-за чемпионского боя с Фьюри

Британский боксер Диллиан Уайт подал в суд на Всемирный боксерский совет (WBC) из-за даты обязательного боя за чемпионский титул против Тайсона Фьюри.

Как сообщает издание SkySports, ранее президент WBC Маурисио Сулейман пообещал Уайту, что его поединок за пояс состоится до февраля 2021 года. Несмотря на это, Фьюри должен провести третий бой против Деонтея Уайлдера до конца 2020 года и имеет договоренность с Энтони Джошуа о двух поединках за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе в 2021 году.

"Существует определенная процедура определения даты обязательной защиты титула в супертяжелом дивизионе. По совету юриста WBC, я не буду комментировать эту ситуацию", – заявил Сулейман.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный промоутер Боб Арум заявил, что Уайту следует провести бой против украинца Александра Усика, в котором и определится боксер, который подерется с победителем противостояния Джошуа и Фьюри.