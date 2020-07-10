Известный боксер назвал украинцев избалованными

Украинский супертяж Владислав Сиренко выразил мнение о том, что в нашей стране очень много талантливых и классных боксеров, из-за чего фанаты пересыщены яркими шоу.

По его словам, в Европе и в ЮАР, где Сиренко доводилось выступать, по-другом относятся к спортсменам в ринге.

"В каждой стране зрители ведут себя по-разному. Наша публика, пожалуй, немного избалована, ведь в Украине очень много талантливых спортсменов. В ЮАР, например, такого нет – там я был белой вороной. Европа с большим уважением относится к спортсменам, там всегда приятно выступать, ведь не слышишь в свой адрес каких-то негативных комментариев", – приводит слова Сиренко Mixsport.

Как сообщалOBOZREVATEL, украинский боксер Александр Усик создал свою промоутерскую компанию, которая 1 августа проведет первое шоу. Участие в нем примет и Владислав Сиренко,