Известный украинский боксер среднего веса Иван Редкач высмеял видео с чемпионом WBO и WBA, WBC в легком весе Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) на вечере бокса в Броварах.

В ролике Ломаченко обнимаясь позирует у детьми, однако в тот момент, когда его пытается приобнять девушка для фотосессии, Василий "связывает" свои руки за спиной.

"Вася и фанаты. Кто ему руки связал?", – удивленно отметил Редкач.

Как сообщал OBOZREVATEL, Иван Редкач обвинил тренера Александра Усика Сергея Лапина в том, что у того есть российского гражданство. Средневес также высказался о набожности Усика и его кума Василия Ломаченко.

Позже Редкач заявил, что Ломаченко заблокировал его в социальной сети Instagram.