Известный боксер Иван Редкач высмеял Ломаченко за его видео с девушкой

Максим Богданов Бокс 18:42, 20.05.2020 Обновлено: 19:02, 20.05.2020

Известный украинский боксер среднего веса Иван Редкач высмеял видео с чемпионом WBO и WBA, WBC в легком весе Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) на вечере бокса в Броварах.

В ролике Ломаченко обнимаясь позирует у детьми, однако в тот момент, когда его пытается приобнять девушка для фотосессии, Василий "связывает" свои руки за спиной.

"Вася и фанаты. Кто ему руки связал?", – удивленно отметил Редкач.

Как сообщал OBOZREVATEL, Иван Редкач обвинил тренера Александра Усика Сергея Лапина в том, что у того есть российского гражданство. Средневес также высказался о набожности Усика и его кума Василия Ломаченко.

Позже Редкач заявил, что Ломаченко заблокировал его в социальной сети Instagram.

Комментировать
Спорт Бокс

Смотрите также

Швеция оказалась в лидерах по смертности в Европе: страна не вводила карантин

Денег на пенсии может не хватить: в Кабмине готовят реформу с двумя выплатами и новым взносом

"Прогнозы хорошие": Мазур заявила о возвращении на телеэкраны после лечения рака

Сделал всех? Как прошел год Зеленского в кресле президента и куда он привел Украину

"Пустое дело!" Зеленский прокомментировал скандал с "пленками Ермака"