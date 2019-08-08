Известный американский боксер разругался с промоутером из Одессы и пошел в суд

Американский боксер-супертяжеловес Джаррелл Миллер рассказал о судебном разбирательстве со своим бывшим промоутером, уроженцем Одессы Дмитрием Салитой.

По словам Миллера, он прекратил сотрудничество с Салитой и стал свободным агентом.

"Дмитрий Салита заботится не о боксерах, а о том, чтобы набить свои карманы деньгами. Это не то, чего я хочу. Я люблю бокс, поэтому если я сделал ошибку, то хочу сам ее исправить. Как раз этим я сейчас и занимаюсь. Я хочу работать с промоутером, который, помимо организации поединков, будет хорошим человеком в плане деловой этики", - заявил Джаррелл Миллер, чьи слова цитирует The Ring.

Джаррелл Миллер fightnews.info

Он добавил, что отныне он собирается действовать в своих интересах, не полагаясь на менеджера:

"У меня сейчас судебное разбирательство с Дмитрием Салитой. Я хочу лучших условий для моей карьеры и моего здоровья. Не хочу, чтобы эти ребята меня беспокоили. Работаю над сделкой с новыми промоутерами".

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июня Миллер должен был драться в титульном бою с британским чемпионом Энтони Джошуа, однако не получил лицензию из-за использования запрещенных препаратов.

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