Известный американский боксер отправил соперника в кошмарный ''стоячий'' нокаут

Непобедимый американский боксер Теофимо Лопес (11-0, 9 КО) на вечере бокса "Top Rank" в Нью-Йорке отправил в брутальный нокаут своего соотечественника Мэйсона Менарда.

Уже на 44-й секунде боя 30-летний Менард пропустил от 21-летнего представителя Гондураса с американским паспортом мощнейший удар слева. Мэйсон на несколько секунд замер в вертикальном положении, а затем зрелищно рухнул на канвас ринга.

Теофимо Лопес - Мэйсон Менард

Теофимо Лопес - Мэйсон Менард

Как сообщал OBOZREVATEL, Теофимо Лопес сделал самоуверенное заявление о возможном поединке против украинского чемпиона Василия Ломаченко. 21-летний проспект, выигравший все свои 11 боев на профессиональном ринге, не видит препятствий для победы над нашим соотечественником.

Спустя пару месяцев Теофимо Лопес-старший, отец и тренер известного американского боксера Теофимо Лопеса-младшего (11-0, 9 КО), спровоцировал скандальный инцидент с Василием Ломаченко накануне его боя с Педрасой. Лопес-отец пообещал украинцу, что Лопес-сын "убьёт" его в ринге, если их очная схватка состоится.