Известному супертяжу проломили череп во время боя в Лондоне

Британский боксер Дэвид Аллен (17-5-2, 14 КО) был срочно госпитализирован после боя против Дэвида Прайса (25-6, 20 КО).

После 10-го раунда команда Аллена отказалась выпускать боксера на ринг и бой был остановлен. Дэвида доставили в больницу, где ему диагностировали перелом глазницы, сообщает WBN.

Прайс - Аллен

Прайс - Аллен

"Дэвида Аллена отправили в госпиталь. У него сломана глазница, а также есть некоторые проблемы с языком. Ему просканируют мозг, но мы не думаем, что врачи найдут что-нибудь серьезное", - заявил промоутер Эдди Хирн.

Прайс - Аллен

Прайс - Аллен

Прайс - Аллен

Прайс - Аллен

Прайс - Аллен

Прайс - Аллен

Как сообщал OBOZREVATEL, российский боксер Максим Дадашев был госпитализирован в критическом состоянии после поражения американцу Сабриелю Матиасу. Бой был остановлен в 11-м раунде по инициативе секунданта россиянина. Ему провели двухчасовую операцию из-за субдуральной гематомы. Чтобы ликвидировать отек пришлось удалить часть черепа.

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