Известного российского боксера похоронили в Санкт-Петербурге

Известный российский боксер Максим Дадашев, скончавшийся в США после поединка с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом, похоронен на городском кладбище в Петергофе по мусульманскому обычаю.
Тело спортсмена было погребено в 12:30, хотя изначально планировалось, что похороны состоятся в 11:00. Но церемония прощания с Дадашевым затянулась.
Родные и близкие боксера начали собираться у морга около восьми часов утра. Гроб с телом был выставлен на улице, в 8:50 его вновь занесли в морг, после чего со спортсменом мог проститься любой желающий.
После прощания, согласно мусульманскому обычаю, был проведен обряд омовения и обязательный намаз за усопшего. После этого тело боксера доставили на Петергофское кладбище и похоронили его в мусульманском секторе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 июля Максим Дадашев потерпел поражение от пуэрториканца Сабриэля Матиаса после того, как тренер россиянина отказался выпускать подопечного на 12-й раунд.
Сразу после поединка 28-летний боксер был доставлен в госпиталь, где ему сделали операцию по трепанации черепа и ввели в медикаментозную кому.
Дадашев умер 23 июля в Мэриленде, не приходя в сознание.
Украинец Василий Ломаченко заявил, что испытал шок, узнав о смерти своего коллеги по промоутерской компании Top Rank.
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик посвятил Максиму трогательное стихотворение.
Экс-тренер Николая Валуева обвинил в смерти Дадашева его американского наставника.
Позже появилось видео последних минут жизни Максима Дадашева.
Российский эксперт назвал виновных в смерти боксера.
О спорте во всей красе – в нашем Instagram!