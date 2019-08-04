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Известного российского боксера похоронили в Санкт-Петербурге

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Известный российский боксер Максим Дадашев, скончавшийся в США после поединка с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом, похоронен на городском кладбище в Петергофе по мусульманскому обычаю.

Тело спортсмена было погребено в 12:30, хотя изначально планировалось, что похороны состоятся в 11:00. Но церемония прощания с Дадашевым затянулась.

Родные и близкие боксера начали собираться у морга около восьми часов утра. Гроб с телом был выставлен на улице, в 8:50 его вновь занесли в морг, после чего со спортсменом мог проститься любой желающий.

После прощания, согласно мусульманскому обычаю, был проведен обряд омовения и обязательный намаз за усопшего. После этого тело боксера доставили на Петергофское кладбище и похоронили его в мусульманском секторе.

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