Избитый Усиком боксер возобновит карьеру

Россиянин Мурат Гассиев собирается вернуться на ринг после поражения от украинца Александра Усика в финале Всемирной боксерской суперсерии 21 июля 2018 года. Экс-чемпион мира еще не определился, в какой весовой категории он будет выступать.

"Никакой конкретной информацией о возможном бое пока поделиться не могу, но думаю, что в течение апреля все станет понятно. Примерно в эти сроки будет решаться вопрос о том весе, в котором будет продолжена карьера, и это зависит и от переговоров с DAZN, и от возможных соперников", — цитирует российского боксера VRinge.

Мурат Гассиев - Александр Усик Boxing Scene

Гассиев уже приступил к тренировкам и начал оформлять визу, чтобы отправиться в тренировочный лагерь.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что они приложат максимум усилий для того, чтобы организовать бой-реванш Александра Усика и Мурата Гассиева.

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