''Избить монстра'': соперник Усика выступил с дерзким заявлением

Британский боксер Тони Белью не сомневается в своей победе над абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком. Поединок состоится 10 ноября в Манчестере.

"Я не думаю, что смогу победить его ... Я знаю, что могу победить его. Каждый, кто обычно смотрит ему в глаза, - заранее избитый человек. Я тоже заглядывал в них, и он видит, что я не такой. 10 ноября я найду способ, и я собираюсь избить монстра. Я собираюсь избить его, потому что он не сможет победить меня. Я сломаю его и заберу его душу", - цитирует Белью The Mirror.

Тони Белью ian@ianwoodphotography.com

После боя британец собирается завершить карьеру и поединок против Усика станет для него достойным соперником напоследок.

"Нет проверки лучше, чем поединок с Усиком – боксером, которого боятся большинство в боксе. У меня есть все, чтобы победить. 10 ноября я собираюсь сделать то, что не делал никто до меня – я нокаутирую его и стану абсолютным чемпионом мира", - с уверенностью заявил Белью.

Как сообщал OBOZREVATEL, британец Тони Белью выразил недовольство постоянными проверками на допинг.