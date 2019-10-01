Избил жену: в США арестовали звездного боксера

Претендент на титул чемпиона мира американец армянского происхождения Ванес Мартиросян, который недавно завершил карьеру, попал в полицию.

Бывшего боксера арестовали по обвинению в домашнем насилии, сообщает TMZ Sports.

Ванес Мартиросян

15 сентября Мартиросян избил свою жену во время ссоры в их доме в Глендейле (США, Калифорния). Он схватил ее за руку и ударил головой в лицо. Женщина смогла убежать и вызвать полицию, зафиксировавшую у нее синяки на руке и разбитый нос.

Боксер был арестован на следующее утро и получил предупреждение за тяжкое бытовое насилие. Позже Ванес был выпущен под залог в 50 тысяч долларов.

В мае 2018-го Мартиросян проиграл нокаутом казахстанцу Геннадию Головкину в поединке за титул WBA Super и WBC.

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