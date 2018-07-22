"Избил российского мальчика в одних трусиках": соцсети кипят из-за победы Усика в Москве

Украинские пользователи в соцсетях ликуют после победы боксера Александра Усика в финале Всемирной боксерской суперсерии над россиянином Муратом Гассиевым.

С победой его уже поздравил президент Украины Петр Порошенко. "Ни секунды не сомневался, что Саша победит! Украинский гимн, который прозвучал сегодня в Москве на весь мир, — это символ нашей борьбы, приближения нашей победы. Украина гордится тобой!" — написал он в Twitter.

Также свои поздравления передал известный украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук: "Так и надо побеждать! Технически! Спокойно! Уверенно! Спасибо, Александр! Слава Украине!".

Отак і треба перемагати! Технічно! Спокійно! Впевнено! Дякую, Олександре! Слава Україні!🇺🇦#GassievUsyk — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 21 июля 2018 г.

Поклонники украинского боксера пришли в настоящий восторг. "Этой ночью гражданин Украины Усик избил в Москве российского мальчика в одних трусиках", - иронизируют они.

Браво!!!👊🏻💪🏻🇺🇦 Олександр Усик виграв бій у Мурата Гассіева в москві! Слава Україні!!! pic.twitter.com/EVIoUJdPPv — Aliev Eldar (@aliev_aliev) 21 июля 2018 г.

Саша Усик, простой парень из нашего Крыма, из Симферополя, в столице нашей Родины становится всего лишь четвертым боксером в истории, выигравшим все четыре чемпионских пояса, и первым обладателем кубка Мохаммеда Али!



...ой, а что это у него на плечах? pic.twitter.com/OV90GgOi3O — Пeрзидент Роисси (@KermlinRussia) 21 июля 2018 г.

З перемогою! 🇺🇦 Усик знову найкращий! Слава Україні! Сьогодні над Москвою майорить український прапор. pic.twitter.com/r5CsCBC78k — Дядя Саша (@ddya_sasha) 21 июля 2018 г.

В эфире новости Первого канала. Этой ночью гражданин Украины Усик избил в Москве российского мальчика в одних трусиках. — Серый Кардинал (@slevo4kin) 21 июля 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик произвел настоящий фурор в Москве, выйдя на ринг под украинскую песню. Кроме того, в андеркарте финала WBSS победу нокаутом добыл еще один украинский боксер.