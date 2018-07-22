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"Избил российского мальчика в одних трусиках": соцсети кипят из-за победы Усика в Москве

26тЧитать новость на украинском

Украинские пользователи в соцсетях ликуют после победы боксера Александра Усика в финале Всемирной боксерской суперсерии над россиянином Муратом Гассиевым.

С победой его уже поздравил президент Украины Петр Порошенко. "Ни секунды не сомневался, что Саша победит! Украинский гимн, который прозвучал сегодня в Москве на весь мир, — это символ нашей борьбы, приближения нашей победы. Украина гордится тобой!" — написал он в Twitter.

Также свои поздравления передал известный украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук: "Так и надо побеждать! Технически! Спокойно! Уверенно! Спасибо, Александр! Слава Украине!".

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Поклонники украинского боксера пришли в настоящий восторг. "Этой ночью гражданин Украины Усик избил в Москве российского мальчика в одних трусиках", - иронизируют они.

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик произвел настоящий фурор в Москве, выйдя на ринг под украинскую песню. Кроме того, в андеркарте финала WBSS победу нокаутом добыл еще один украинский боксер.

Читайте все новости по теме "Усик - Гассиев" на Обозревателе.

Тема
Усик - Гассиев
Персона
Александр Усик
Место
Украина
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Попомните моё слово. Уже через 2-3 года Гассиев будет биться за Осетию, а не за паРашу! Слава Усику! Слава Україні!
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Кот Бегемот
Кот Бегемот
Слава крымчанину с украинским флагом и песней "Не дамо свій край нікому"!!!
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Ильченко София
Ильченко София
Шикарная игра!Шикарный Александр!Эмоции зашкаливают!Думала,что и бокс па-раша купит, как футбол,но это было нечто.Супер!
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8
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