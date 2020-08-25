Из-за Усика у Джошуа готовы отказаться от чемпионского пояса

Обязательный претендент на чемпионский бой по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе Александр Усик является проблемой для команды Энтони Джошуа.

Промоутер обладателя титула Эдди Хирн отметил, что его главной задачей является организация поединка Джошуа против Тайсона Фьюри. Ради достижения этой цели команда британца готова пожертвовать поясом.

"Конечно, это будет проблемой. Я не хочу заглядывать далеко, он, если Усик побьет Чисору, в октябре-ноябре, а в апреле-июне Джошуа подерется с Фьюри, то, возможно, мы договоримся о том, чтобы освободить пояс. Очевидно, что Усик хочется драться за чемпионский пояс. И у него есть на это право, потому что он обязательный претендент. То есть Джошуа должен либо с ним подраться, либо освободить титул, либо мы найдем какое-то решение", – заявил Хирн в интервью Boxing Social.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ предположили проведение отборочного боя Усик – Поветкин по линии Всемирного боксерского совета (WBC). При этом в команде украинца отвергли такую возможность.

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