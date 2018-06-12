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Из-за Украины: Гвоздик рассказал, как "кинул" Ломаченко

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Украинский боксер Александр Гвоздик признался, что пропустил бой своего соотечественника Василия Ломаченко с Хорхе Линаресом из-за желания побыстрее вернуться в Украину из США. По словам нашего полутяжа, в родном Харькове он в последнее время не частый гость.

"Действительно, я не был в Украине более двух лет. Но тянуло сильно, даже не полетел на майский бой Васи Ломаченко с Хорхе Линаресом в Нью-Йорк – хотел пораньше прилететь в Харьков. В США я живу в небольшом городке Окснард, это в часе от Лос-Анджелеса. Здесь спокойно, 192 тысячи жителей, снимаю дом, тренировочный зал в 10 минутах езды. Пробок нет. Удобно", – рассказал Гвоздик в интервью OBOZREVATEL.

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Полностью интервью Александра Гвоздика читайте вскоре на нашем сайте.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский боксер Иван Редкач добыл тяжелую победу в США.

Персоны
Александр ГвоздикВасилий Ломаченко
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