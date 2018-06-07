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Из-за украинца титулованного боксера лишили чемпионского пояса

1.4тЧитать новость на украинском

Чемпиона мира казахстанца Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) лишили пояса Международной боксерской федерации (IBF).

В активе средневеса также остаются пояса WBC, WBA и IBO, говорится в сообщении Boxingscene.

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Такое решение в Международной боксерской федерации приняли по причине отказа Головкина провести обязательную защиту титула против украинского претендента Сергея Деревянченко (12-0, 10 КО).

GGG в свою очередь предпочел более денежный вариант – реванш с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО), но и тут его настигла неудача – Canelo провалил допинг-тестирование и был забанен на шесть месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский проспект добыл восьмую победу нокаутом в восьмом поединке на профи ринге.

Персоны
Геннадий ГоловкинСергей Деревянченко
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