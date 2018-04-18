Из-за украинца: непобедимого боксера лишат чемпионского пояса

Чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин (GGG) будет лишен пояса Международной боксерской федерации (IBF), если 5 мая выйдет в ринг против Ванеса Мартиросяна. Казахстанского спортсмена обязали провести обязательную защиту в бою с украинцем Сергеем Деревянченко, однако Головкин решил отстоять титулы по другим версиям.

По данным издания ESPN, IBF уже проинформировала промоутера Геннадия о своем решении в связи с нарушением регламента организации. При этом команда боксера из Казахстана надеется на то, что для них сделают исключение. В то же время компания, представляющая интересы Деревянченко, настаивает на проведении поединка их подопечного против Головкина.

Ожидается, что после лишения GGG пояса IBF украинец проведет бой за вакантный титул чемпиона мира.

Как сообщал "Обозреватель", СМИ сообщили о том, что финал Всемирной суперсерии бокса между Александром Усиком и Муратом Гассиевым не будет перенесен.