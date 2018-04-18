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Из-за украинца: непобедимого боксера лишат чемпионского пояса

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Чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин (GGG) будет лишен пояса Международной боксерской федерации (IBF), если 5 мая выйдет в ринг против Ванеса Мартиросяна. Казахстанского спортсмена обязали провести обязательную защиту в бою с украинцем Сергеем Деревянченко, однако Головкин решил отстоять титулы по другим версиям.

По данным издания ESPN, IBF уже проинформировала промоутера Геннадия о своем решении в связи с нарушением регламента организации. При этом команда боксера из Казахстана надеется на то, что для них сделают исключение. В то же время компания, представляющая интересы Деревянченко, настаивает на проведении поединка их подопечного против Головкина.

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Ожидается, что после лишения GGG пояса IBF украинец проведет бой за вакантный титул чемпиона мира.

Как сообщал "Обозреватель", СМИ сообщили о том, что финал Всемирной суперсерии бокса между Александром Усиком и Муратом Гассиевым не будет перенесен.

Персоны
Геннадий ГоловкинСергей Деревянченко
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