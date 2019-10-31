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31 октября • обновлено в 10:50
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Из-за украинца: Канело вскипел перед боем с Ковалевым

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Мексиканец Сауль Альварес выразил недовольство своему промоутеру Оскару Де Ла Хойе в связи со срывом поединка против украинца Сергея Деревянченко.

Суперзвезда мирового бокса из-за неудачных переговоров потерял чемпионский пояс по версии Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе, пишет vringe.com. Именно этот факт разозлил Канело.

"Наши отношения? Это чисто деловые отношения. У нас есть проблемы, это не секрет. Но они связаны исключительно с рабочими моментами. Но говорить об этом я не собираюсь. Мы здесь ради боя. Я пришел сюда как боксер. Я не пришёл сюда говорить о контрактах и каких-то правовых отношениях", – прокомментировал ситуацию Альварес.

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Сауль Альварес

Сауль Альварес

Отметим, что 2 ноября Канело проведет супербой против россиянина Сергея Ковалева. Для мексиканца этот поединок станет дебютным в полутяжелом весе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Деревянченко в бою за вакантный пояс IBF в среднем весе в скандальном поединке проиграл казаху Геннадию Головкину.

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Темы
Ковалев – Альварес Головкин – Деревянченко
Персоны
боксер Сергей Ковалев Сауль Альварес Сергей Деревянченко
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