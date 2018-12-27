Из-за соперника Усика: Поветкина унизили в федерации

Российский супертяжеловес Александр Поветкин исключен из рейтинга Международной боксерской федерации (IBF).

Причиной такого решения стало поражение боксера в поединке против Энтони Джошуа, который может стать соперником украинца Александра Усика в супертяжелой весовой категории.

Представитель организации подтвердил эту информацию. "Поветкин исключен из рейтинга после того, как потерпел неудачу в своем последнем бою с Джошуа", - цитирует функционера FightNews со ссылкой на пресс-службу организации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) защитил пояса чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в бою против россиянина Александра Поветкина (34-2, 24 КО). Битва прошла на лондонском стадионе "Уэмбли" и завершилась победой 28-летнего англичанина нокаутом в 7-м раунде.

После серии тяжелых ударов от Джошуа Поветкин упал, но с трудом сумел подняться. Однако в следующей атаке британец нокаутировал соперника. Поветкину потребовалась первая помощь, он некоторое время дышал с помощью кислородной маски.

Тренер российского боксера Александра Поветкина Иван Кирпа признался, что не хотел продолжения поединка его подопечного против Энтони Джошуа еще после первого нокдауна. По словам специалиста, он удерживал "Русского Витязя" за руку и хотел, чтобы он пролежал на настиле ринга до счета 10.