Из-за секса: американскую боксершу оправдали по делу о допинге

Американская боксерша Вирджиния Фукс была признана невиновной в употреблении допинга, поскольку запрещенный препарат попал в ее организм после секса с парнем.

"Всемирный антидопинговый кодекс гласит, что подобные случаи должны считаться нарушением, но мы придерживаемся мнения, что в этой ситуации, как и в ситуациях с попаданием в организм запрещенных веществ через мясо и рецептурные лекарства, спортсмен не должен считаться виновным", – цитирует слова главы USADA Трэвиса Тайгарта издание JapanTimes.

Вирджиния Фукс ESPN.com

Теперь 32-летняя Фукс, которая выступает за сборную США в наилегчайшем весе, сможет продолжить подготовку к Олимпиаде в Токио. Это ее третья попытка принять участие в Олимпийских играх. В 2016 году в Рио-де-Жанейро ей не удалось пройти квалификацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11-кратную чемпионку мира в гонках на каноэ Лоренс Венсан-Лапуант признали невиновной в употреблении допинга, так как он попал в ее организм половым путем.