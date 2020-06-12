Главная Новости
12 июня • обновлено в 10:51
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Из-за секса: американскую боксершу оправдали по делу о допинге

1.2т
Читать материал на украинском

Американская боксерша Вирджиния Фукс была признана невиновной в употреблении допинга, поскольку запрещенный препарат попал в ее организм после секса с парнем.

"Всемирный антидопинговый кодекс гласит, что подобные случаи должны считаться нарушением, но мы придерживаемся мнения, что в этой ситуации, как и в ситуациях с попаданием в организм запрещенных веществ через мясо и рецептурные лекарства, спортсмен не должен считаться виновным", – цитирует слова главы USADA Трэвиса Тайгарта издание JapanTimes.

Вирджиния Фукс

Вирджиния Фукс

ESPN.com

Теперь 32-летняя Фукс, которая выступает за сборную США в наилегчайшем весе, сможет продолжить подготовку к Олимпиаде в Токио. Это ее третья попытка принять участие в Олимпийских играх. В 2016 году в Рио-де-Жанейро ей не удалось пройти квалификацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11-кратную чемпионку мира в гонках на каноэ Лоренс Венсан-Лапуант признали невиновной в употреблении допинга, так как он попал в ее организм половым путем.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

Читайте все новости по теме "допинговый скандал" на OBOZREVATEL.

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
допинговый скандал
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Спорт Бокс

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 29 753.

    Вылечились: 13 567. Умерли: 870.

  • В мире заболели более 7,5 млн человек, погибли – больше 421 тысяч.

  • Мать из Калифорнии призвала не надевать маски на маленьких детей. Она озвучила смертельные риски.

  • Ляшко назвал причину нового антирекорда Украины по COVID-19.

  • В США на людях испытали лекарство, не дающее заразиться коронавирусом.

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Шальке
VS
Байер
Победа Байера
1.57 Сделать ставку
Наполи
VS
Интер
Инд. тотал Интера больше 1.5
2.34 Сделать ставку
Сельта
VS
Вильярреал
Победа Сельты с форой (0)
1.95 Сделать ставку
Мальорка
VS
Барселона
Мальорка с форой (+2)
1.69 Сделать ставку
FURIA
VS
100 Thieves
Победа FURIA
1.60 Сделать ставку
Hellraisers
VS
North
Победа North с форой в -1,5 карты
1.82 Сделать ставку
Heroic
VS
Singularity
Победа Heroic с форой в -5,5 раунда на второй карте
1.80 Сделать ставку
forZe
VS
Sprout
Победа forZe
1.70 Сделать ставку
HAVU
VS
Virtus.pro
Тотал больше 2,5 карт
1.98 Сделать ставку
FaZe
VS
NiP
Тотал больше 2,5 карт
1.87 Сделать ставку