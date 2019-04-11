Из-за похорон: стало известно о сложностях с боем Ломаченко – Кролла

Организаторы боя Ломаченко - Кролла, который пройдет уже 12 апреля, столкнулись с трудностями проведения традиционного взвешивания боксеров.

Взвешивание перед боем состоится по графику - в четверг вечером (по киевскому времени), а вот место проведения пришлось перенести. Причиной стали похороны известного в США рэпера Nipsey Hussle, а точнее поминальная служба и прощание с погибшим.

Staples Center lakersnation.com

"Нам позвонили со Staples Center, где было намечено взвешивание, и сказали, что у нас есть право на помещение для взвешивания с 13:00 (по местному времени США. - прим. ред.), но у них с 10 до 12 запланирована поминальная служба. Нас попросили перенести место взвешивания, и мы согласились", - рассказал на пресс-конференции накануне глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

Теперь церемония взвешивания пройдет в Los Angeles Convention Center. Сам же бой Василия Ломаченко против Энтони Кроллы состоится 12 апреля (в ночь с пятницы на субботу, ориентировочно в 06:00) как раз в Staples Center. В нем украинский чемпион будет защищать два своих пояса чемпиона мира по версии WBA и WBO.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне боя с Кроллой Ломаченко получил угрозу от одного из американских боксеров.

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