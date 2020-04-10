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10 апреля • обновлено в 21:48
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Иванушка-дурачок: в сети показали, как Усик перестал быть украинцем

11.4т
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Украинский бывший абсолютный чемпион тяжелого веса Александр Усик вызвал насмешки в сети своим внешним видом во время интервью с YouTube-каналом "Эхо Киева".

Спортсмен отметился скандальными высказываниями о декоммунизации в Украине и участии России в войне на Донбассе. Заявления Усика вызвали шквал критики со стороны фанатов, которые так же решили сравнить, как выглядел Усик во время Олимпиады-2012 и сейчас.

В Telegram-канале известного политолога Тараса Берзовца появилось соответствующие фото. "Был козак. Стал Иванушка-дурачок", – едко подписан снимок.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александра Усика призвали лишить украинского гражданства. Кроме того, сам боксер рассказал о том, что митрополит Онуфрий разрешил ему бить депутатов, которые тому не нравятся.

Когда состоится бой Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персона
Александр Усик
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Cachko Elena
Cachko Elena
вата-это навсегда...
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2
1
Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Cachko Elena, девочка! а что ты сделала для Украины?
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0
0
Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Ждёт видно тебя парень судьба Хомы Брута!!!.Запутался ты с этими попами, а жаль!..
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1
1
Червоний Данило
Червоний Данило
может Усика на бутылку посадили? поэтому он стал превращаться в русского Ваню дурочка???
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