Знаменитый украинский полусредневес Иван Голуб (18-1, 14 КО) одержал яркую победу над колумбийцем Джанером Гонсалесом (19-3-1, 15 КО) и защитил титул чемпиона США по версии WBC (USNBC).

Иван Голуб (справа)

Поединок на вечере бокса в Солт Лейк Сити, США, прошел полностью под диктовку 30-летнего уроженца Горловки.

После 8-го раунда представители 32-летнего Гонсалеса внезапно стали доказывать комиссии, что они не соглашались на 10 раундов, однако рефери все-таки заставил колумбийца отбоксировать еще две трехминутки.

Последняя стала для Джанера фатальной. Голуб взвинтил темп и за минуту до финального гонга мощным ударом левой все же отправил оппонента на канвас.

Новости Знаменитый боксер победил убийственным нокаутом

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 августа Голуб одержал уверенную победу над бразильцем Жоакимом Карнейро на вечере бокса UFC Fight Pass в США. Поединок прошел в Монровилле и завершился в пятом раунде

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