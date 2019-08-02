"Истерика": российский чемпион жестко высмеял соперника Гвоздика

Российский чемпион Сергей Ковалев едко прошелся по своему соотечественнику Артуру Бетербиеву, который заявил, что "Крашер" отказался от поединка с ним.

Обладатель пояса Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе отметил, что будущий соперник Александра Гвоздика просто валяет дурака.

"Это не вызов, это истерика очередная. Как может быть вызов на бой, если у меня уже по расписанию бой? Тут очевидный ответ – у меня обязательная защита. Уже, не знаю, весь мир об этом знает, один чемпион IBF только не в курсе. Видимо, не смотрит новости или еще что-то. Это первое. Второе, идет дискуссия по организации боя с Канело. Ну какой сейчас Бетербиев, о чем вы?" – отметил Ковалев в интервью YouTube-каналу FightSpace.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Гвоздик и Артур Бетербиев сразятся в объединительном бою 18 октября в США.

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