"Испытать себя": Виталий Кличко сделал заявление о камбэке Владимира

Легендарный Виталий Кличко выступил в поддержку брата Владимира, который близок к тому, чтобы возобновить профессиональную карьеру.

В интервью авторитетному немецкому изданию BILD мэр Киева отреагировал на слухи о камбэке Кличко-младшего. "Я поддерживаю это, если он хочет испытать себя", – заявил "вечный" чемпион по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Как сообщает издание, украинцу действительно сделали впечатляющее предложение вернуться на ринг. Стримминговая платформа DAZN готова выложить 70 миллионов евро за три боя Владимира.

Владимир и Виталий Клички klitschko-brothers.com

Предполагается, что Кличко сразится с американцем Деонтеем Уайлдером, а также с двумя своими британскими "обидчиками" – Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Как сообщал OBOZREVATEL, многолетний менеджер Владимира Кличко Том Леффлер рассказал о деталях возможного камбэка украинского боксера.

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