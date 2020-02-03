"Испугался": украинский боксер, избивший россиянина в РФ, сделал признание о бое

Украинский боксер полусреднего веса Карен Чухаджян, который сенсационно побил россиянина Сергея Воробьева в Калининграде, признался, что был удивлен судейским запискам.

При подавляющем преимуществе нашего соотечественника один из судей отдал победу его сопернику (95:96), а еще один насчитал минимальное преимущество Карена (96:94). И лишь третий из арбитров зафиксировал убедительную победу украинца (99:91).

"Домашнее судейство ожидали, тем более Воробьев подающий надежды проспект, еще и в главном бою вечера. В момент объявления счета последнего судьи, я даже испугался что мне не отдадут победу", – сказал Карен для Luckypunchnet.

Как сообщал OBOZREVATEL, Карен Чухаджян откровенно рассказал о том, как его задержали российские пограничники накануне боя с Воробьевым.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!