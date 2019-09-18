Исчезнет: в украинском боксе готовят скандальное решение

Федерация бокса Украины планирует отменить профессиональный бокс как отдельный вид спорта в Украине. Организация уже направила соответствующее письмо в Министерство молодежи и спорта.

ФБУ может ликвидировать профессиональный бокс в Украине

Об этом сообщает Xsport со ссылкой на пресс-службу Национальной лиги профессионального бокса Украины (НЛПБУ).

В ответ на действия ФБУ национальная лига профессионального бокса намерена провести расширенный совет, который состоится 19 сентября. На ней НЛПБУ даст оценку инициативе федерации и обсудит свои шаги.

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В совете примут участие президент лиги профессионального бокса Украины Михаил Завьялов, действующий чемпион мира Артем Далакян, экс-чемпионы мира Сергей Дзинзирук, Виктор Постол и Юрий Нужненко, а также ведущие промоутеры страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Украина бойкотирует чемпионат мира-2019 по боксу в России.

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