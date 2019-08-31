Ирландец, танцор, любимчик: кто бросил очередной вызов Ломаченко?

Последний день лета может стать знаковым для Василия Ломаченко - впервые в карьере украинский чемпион проведет такой масштабный бой, сразу за 3 чемпионских пояса.

Но чтобы мечты стали реальностью, на ринг должен упасть Люк Кэмпбелл. "Ирландец", который только волей обстоятельств сейчас стал претендентом на пояса, но уже давно является любителем всей Великобритании. Но сможет ли удивить Кэмпбелл в бою с Ломаченко?

Вечером 31 августа в этом вопросе все станет на свои места, а пока OBOZREVATEL заглядывает глубже в жизнь и карьеру Люка Кэмпбелла, находя ответы на самые важные вопросы накануне боя.

Почему любительской карьерой Люка восхищаются больше, чем профессиональной?

В активе Кэмпбелла на профи-ринге 22 боя (20-2-0, 16КО), что существенно больше, чем у того же Ломаченко или других ведущих боксеров современности. Однако профессиональная карьера британца пока идет в стиле американских горок (спад за подъемом и наоборот), а вот любительские бои Люка уже вошли в историю британского бокса.

Люк Кэмпбелл thesun.co.uk

104 и 46 лет - именно такие две "закоренелые" неудачные серии английского бокса Кэмпбелл сумел прервать благодаря победам на Олимпиаде и чемпионате Европы. В 2007 году Люк едет на чемпионат Европы, и берет золотую медаль в категории до 54 кг. Она стала первым "золотом" за 46 лет (когда предыдущий успех на ЧЕ у англичан был еще в 1961 году).

А второй случай, более "вкусный", - Олимпиада-2012 в Лондоне, домашняя для британца, где Кемпбэлл не проиграл ни одного боя. Звездный час для уроженца восточного Йоркшира, когда Люк вписывает свое имя в историю британского бокса - это "золото" стало первым за 104 года для британских боксеров в легчайшей весовой категории. Если бы не Кэмпбелл, неизвестно, сколько бы еще длилась серия.

Почему благодаря Олимпиаде в Британии видят Кэмпбелла каждый день?

Благодаря олимпийскому успеху Кэмпбелла в Великобритании вознесли довольно высоко и сделали знаковой фигурой легких весовых категорий английского бокса. Нет, памятник ему не поставили, но отметили еще основательнее - на почтовой марке. Так Люк Кэмпбелл стал одним из символов национальной почтовой системы, не давая забыть о своих достижениях.

Почтовая марка с изображением Люка Кэмпбела как победителя ОИ-2012

А еще в честь этих подвигов Кэмпбелла в его родном Халле был окрашен в золотой цвет один из почтовых ящиков и телефонная будка возле боксерского клуба, где парень проводил первые занятия боксом. Кстати, тут все классически - ирландцы (семья Кэмпбеллов родом из Ирландии), католический храм и боксерский клуб при нем. Прямо история из фильмов.

После любителей вместо профессиональной карьеры отправился… на лед

Тогда как многие боксеры после достижения весомых успехов на любительском уровне сразу идут в профессионалы, Кэмпбелл решил сделать перерыв. И отправился танцевать на льду.

Ну, "танцевать" - все же грубо сказано, но кое-что у Люка на коньках таки получилось. Боксер принял участие в британском "Танцы на льду", где занял третье место. Публике такой Кэмпбелл в роли шоумена был по душе, но все же спустя год после ОИ-2012 подписал профессиональный контракт, с Эдди Хирном.

Переплетения с Ломаченко, которые не довели до очных визитов

Да, Олимпийские игры 2012-го стали знаковыми как для Кэмпбелла, так и для Василия Ломаченко, но в Лондоне они не пересеклись. Хотя обстоятельства для встречи были еще шестью годами ранее, в 2006-м.

Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл на дуэли взглядов

Украинец и британец могли впервые встретиться в 2006-м, еще на юношеском ЧЕ. И Василий на том чемпионате прошел немалый путь, выиграв его в своей весовой категории. Но подкачал Люк - вылетел в первом же раунде.

Также Ломаченко был и на взрослом чемпионате Европы в Ливерпуле, где Кэмпбелл уже взял медаль, и украинец тоже победил. Но оба боксера тогда были в разных весовых категориях - до 54 и 57 кг. К слову, сейчас же британец считается действующим боксером как легкой (до 61,2 кг), так и первой полусредней (до 63,5 кг) категории.

12 боев до чемпионства

Несмотря на успешную любительскую карьеру, начало в профессионалах у Кэмпбелла стало затяжным. Но благодаря победам на ринге и усилиям Хирна Люк таки пришел к чемпионству, только на свой 12-й бой.

Люк Кэмпбелл hulldailymail.co.uk

Но проиграл звание чемпиона уже спустя 4 месяца, в бою с французом Иваном Менди. К слову, тот бой прошел как раз на О2 Арене в Лондоне (в Гринвиче), где Люк сразится с Ломаченко. Здесь британец дрался только 2 раза, и пока результаты 50/50 - одно поражение и одна победа. При этом стоит отметить, что в профи-карьере Кэмпбелл почти всегда выступает только в Великобритании - лишь 3 из 22-х боев он провел в США.

Чем Кэмпбелл может удивить Ломаченко?

Пока Люк Кэмпбелл для обычных любителей бокса выглядит "не до конца понятной книгой" в перспективе боя с Ломаченко. Да, манера боя англичанина уже давно известна и не имеет супер-козырей перед Василием Ломаченко. Он напористый, держит соперника на вытянутой руке, отлично работает джебом. Вынослив и не сдает физические позиции уже много лет.

Однако все же Кемпбэлл не так прост, как может показаться на первый взгляд. В любителях он повидал многое и имеет опыт, в том числе и опыт отличных серий (типа на ОИ-2012 без поражений на протяжении всего турнира). У него есть добротные навыки боя против самых разных соперников. И когда на кону 3 пояса (что тоже впервые в его карьере), это может стать отличным моментом для рывка в карьере (моментом, который может уже никогда и не представиться).

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