Интриги Бетербиева: как соперник Гвоздика "завязал" на Усике и кинул двух промоутеров

Следом за Сергеем Деревянченко и Александром Усиком на знаковый бой выходит и Александр Гвоздик - харьковчанин поспорит за два пояса с Артуром Бетербиевым.

Еще в прошлом году Гвоздик добыл свой первый чемпионский пояс и заслужил звание "один из лучших в среднем весе". Но теперь Александра ждет боец, которых украинец еще не встречал - мощный, напористый и пока непобежденный кавказец Бетербиев. OBOZREVATEL рассказывает, как чеченский боксер взошел на вершину и почему до сих пор немного обижается на Усика, а также каким образом "крутил" закулисные игры со своими менеджерами.

Мотался по любителям до 28 лет, пока не проиграл Усику

Говорить о восхождении на ринг Артура Бетербиева, по сути, нечего и нет особого смысла. Уроженца Дагестана, втянувшегося в бокс с самого детства, ждал традиционный путь - тяжелое детство, постоянные тренировки и поиски себя в разных спортивных клубах. Но в отличии от десятков остальных у Бетербиева легко получилось пройти этот путь, и в 22 года Артур уже стал чемпионом России в полутяжелом весе (попутно победив будущего известного российского боксера Сергея Ковалева).

Артур Бетербиев провел 14 боев в профессиональной карьере, выиграв все нокаутами pbs.twimg.com

И дальше - понеслась, да так, что Бетербиев провел в любителях аж до 28 лет и съездил на две Олимпиады. Обычно боксеры идут в профессионалы после участия на одних Играх, но после ОИ-2008 дагестанец не был готов к профессионалам. К тому же, в некоторой мере здесь сыграл и переход в тяжелый вес, когда в полутяжелой категории ему не оставалось места в сборной.

В ранге тяжеловеса Бетербиев и отправился на Олимпиаду-2012, куда приехала банда перспективных "орлов" из Украины - Усик, Ломаченко, Гвоздик и другие. И судьба свела Бетербиева с Усиком, который тогда и взял "золото" ОИ. Дело было в 1/4 финала, и Усик без проблем выиграл. Хотя сам чеченец не раз четко намекал, что по сути не проиграл тот бой, считая, что заслуживал на ОИ-2012 большего. Но не сложилось. И, к слову, бой с Усиком стал последним боем для Артура в любителях.

Уехал в Канаду к бизнес-леди, которая вложила в него сотни тысяч долларов. А потом сбежал от нее

Намереваясь лучшим образом начать профессиональную карьеру, Бетербиев пришел к сотрудничеству с канадским промоутером Анной Ревой. Как рассказывала позже сама Рева, дагестанец "со старта" попросил зарплату в 100 000 долларов в год плюс гонорары от боев. Но первые поединки с малоизвестными оппонентами приносили мизерную прибыль, и вскоре боксер попросил промоутера улучшить контракт.

Артур Бетербиев вместе с Анной Ревой

Но спустя два года Бетербиев связывает свою карьеру с другим промоутером из Канады - Ивоном Мишелем, который при этом действует довольно хитро. Он подсовывает чеченцу своего советника, а также старается якобы сохранить прежний статус Ревы. Но новый контракт подписывается уже без фамилии канадской бизнес-леди.

"Во время переговоров Бетербиев требовал больше. Однажды он даже попросил модифицировать наш с ним контракт таким образом, чтобы ему не пришлось возмещать какие-либо вложенные в него средства. Артур имеет диплом адвоката и явно отдавал себе отчет в своих действиях. Я настолько вкладывалась в него и его семью, что действовала почти как мать. Заботилась о каждой мелочи. Вплоть до оформления и получения для них виз. Я все сделала для того, чтобы он и его семья чувствовали себя комфортно. Я догадываюсь о том, кто способствовал его решению избавиться от меня, но я не хочу переходить на личности. Я также знаю, что Артур не поступил бы так самостоятельно", - рассказывала Рева уже в процессе судовой тяжбы, которая разгорелась между ней и Мишелем с Бетербиевым.

Самое забавное, что в 2017 году Мишеля нашла та же судьба, что и Реву - Бетербиев снова перебежал к другому промоутеру, но на этот раз уже к легендарному Бобу Аруму в Top Rank. Здесь боксером двигала мотивация на 4-й год карьеры в профи начать цепляться за чемпионские бои, а не просто драться и зарабатывать посредственные для профибокса деньги.

Однако Ивон Мишель не спешил так просто отступать, и подал в суд на Бетербиева за досрочное расторжение контракта. И полностью выиграв, признав правоту агентства Мишеля. Однако вскоре дагестанец таки оказался под полной опекой Арума, после чего довольно быстро добрался до титульного боя по линии IBF.

Статистика боев Артура Бетербиева

Однако после добычи пояса IBF Бетербиев не сделал мощный рывок за другими поясами, а лишь успешно осуществив две защиты, проводя по одному бою за год. И только сейчас боксер из Чечни подошел к первому в карьере объединительному бою, где претендует на пояс WBC. Пояс, который сейчас находится у Александра Гвоздика. Хотя стоит отметить, что до этого украинец еще не встречался с подобными соперниками - его оппонентами зачастую были афроамериканцы либо же боксеры из Ближнего Востока.

В целом же Бетербиев провел 14 боев в профи, и выиграл их все нокаутами. Хотя стоит делать сноску на первую половину списка, когда Артура просто "прокачивали" в Канаде на боях довольно среднего уровня. Впрочем, есть и на что посмотреть - например, осенью 2018-го Бетербиев успешно провел защиту пояса, уверенно выиграв по очкам у британца Каллума Джонсона.

Однако к настоящим вершинам чеченец прикоснется впервые только сейчас, когда выйдет на ринг против действующего чемпиона мира Александра Гвоздика.

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