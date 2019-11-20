"Интересно получается..." Ломаченко удивила реакция на бой россиянина Ковалева

Украинский суперчемпион Василий Ломаченко выразил свое несогласие с оценками боя между мексиканцем Саулем Альваресом и россиянином Сергеем Ковалевым.

Наш соотечественник не разделяет восторгов по поводу того, что Канело завоевал чемпионский пояс в четвертой для себя весовой категории.

Бой Ковалев – Альварес

"После поединка Ковалев – Альварес я всем говорил: интересно получается – человек поднялся на одну категорию выше, отбоксировал с чемпионом мира и получил признание. Я сравниваю с собой, ведь тоже боксирую не в своей весовой категории. Отбоксировал с олимпийским чемпионом, выиграл у основного претендента – в принципе, одного из самых сильных в нашем весе, – на его территории. А это воспринимается так: "Ну, он же его не нокаутировал". Люди не совсем объективно оценивают это", – сказал Ломаченко в интервью официальному YouTube-каналу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко назвал причину поражения украинца Александра Гвоздика от россиянина Артура Бетербиева в чемпионском бою полутяжелого веса.

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