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20 ноября • обновлено в 11:47
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"Интересно получается..." Ломаченко удивила реакция на бой россиянина Ковалева

1.3т
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Украинский суперчемпион Василий Ломаченко выразил свое несогласие с оценками боя между мексиканцем Саулем Альваресом и россиянином Сергеем Ковалевым.

Наш соотечественник не разделяет восторгов по поводу того, что Канело завоевал чемпионский пояс в четвертой для себя весовой категории.

Бой Ковалев – Альварес

Бой Ковалев – Альварес

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"После поединка Ковалев – Альварес я всем говорил: интересно получается – человек поднялся на одну категорию выше, отбоксировал с чемпионом мира и получил признание. Я сравниваю с собой, ведь тоже боксирую не в своей весовой категории. Отбоксировал с олимпийским чемпионом, выиграл у основного претендента – в принципе, одного из самых сильных в нашем весе, – на его территории. А это воспринимается так: "Ну, он же его не нокаутировал". Люди не совсем объективно оценивают это", – сказал Ломаченко в интервью официальному YouTube-каналу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко назвал причину поражения украинца Александра Гвоздика от россиянина Артура Бетербиева в чемпионском бою полутяжелого веса.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Ковалев – Альварес
Персоны
боксер Сергей Ковалев Сауль Альварес Василий Ломаченко
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