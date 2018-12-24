"Интер" опозорился с показом боя Беринчика: спортивные итоги 23 декабря

Телеканал "Интер" опозорился с показом боя Дениса Беринчика, а в США назвали преимущество Александра Усика в бою с Энтони Джошуа. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 23 декабря.

Кроме того, появились официальные данные о состоянии канадского боксера Адониса Стивенсона. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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