"Интер" обманул с трансляцией чемпионского боя украинского боксера

Максим Иншаков Бокс 09:46, 27.09.2020 Обновлено: 10:33, 27.09.2020

Телеканал "Интер" показал бой за титул чемпиона мира WBC в среднем весе между украинцем Сергеем Деревянченко и американцем Джермаллом Чарло с задержкой в 15 минут.

На сайте телеканала анонсировалась прямая трансляция, но на момент реального старта боя в эфире шла концовка телепередачи "Орел и Решка".

Анонс боя на сайте телеканала "Интер"
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Когда "Интер" начал показывать поединок, на самом деле в США уже шел четвертый раунд.

Стоит отметить, что "прямую трансляцию" боя в интернете, "Интер" начал в воскресенье, 27 сентября, в 9 утра.

Трансляция боя в интернете
Youtube-канал "Интера"

Подобная ситуация была два года назад, когда встречу Деревянченко – Джейкобс показали на "Интере" уже после его завершения.

Спустя несколько месяцев канал продолжил практику обмана зрителей и бой за титул чемпиона мира по версии WBO Oriental в легком весе между украинцем Денисом Беринчиком и Росеки Кристобалем показал в записи.

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