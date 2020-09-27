'Интер' обманул с трансляцией чемпионского боя украинского боксера

Телеканал "Интер" показал бой за титул чемпиона мира WBC в среднем весе между украинцем Сергеем Деревянченко и американцем Джермаллом Чарло с задержкой в 15 минут.

На сайте телеканала анонсировалась прямая трансляция, но на момент реального старта боя в эфире шла концовка телепередачи "Орел и Решка".

Когда "Интер" начал показывать поединок, на самом деле в США уже шел четвертый раунд.

Стоит отметить, что "прямую трансляцию" боя в интернете, "Интер" начал в воскресенье, 27 сентября, в 9 утра.

Подобная ситуация была два года назад, когда встречу Деревянченко – Джейкобс показали на "Интере" уже после его завершения.

Спустя несколько месяцев канал продолжил практику обмана зрителей и бой за титул чемпиона мира по версии WBO Oriental в легком весе между украинцем Денисом Беринчиком и Росеки Кристобалем показал в записи.