"Именно в России": Фьюри сделал неожиданное заявление

Британский супертяж Тайсон Фьюри выразил уверенность в поражении лучшего на сегодня боксера России и чемпиона полутяжелого веса Сергея Ковалева в поединке против Энтони Ярда.

Бой состоится 24 августа в Челябинске, а "Цыганский король" не видит для "Крашера", который считается фаворитом, преимущества в родных трибунах.

Тайсон Фьюри

"Мне кажется, что Энтони Ярд нокаутирует Ковалева. Не просто победит его по очкам, а остановит досрочно. Именно это ему необходимо сделать в России. Если ты хороший боксер, ты побеждаешь. Если плохой – проигрываешь. Преимущество родной страны для проведения боя ничего не значит для меня, но для многих людей, которые не являются прирожденными бойцами, это важный фактор. Посмотрим, из чего сделан Энтони Ярд. Я думаю, что у него все получится", – заявил Фьюри в интервью Mirror.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский чемпион полутяжелой весовой категории Александр Гвоздик рассказал о поединке против другого представителя России в этом дивизионе Артура Бетербиева.

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