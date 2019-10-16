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16 октября • обновлено в 21:48
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Боксер швырнул соперника на канаты и нокаутировал ударом по печени

1.6т Читать материал на украинском

Непобедимый азербайджанец Иман Ахмадов (2-0, 2 КО) добыл эффектную победу на вечере профессионального бокса в Краснодаре (Россия).

Бой в первом полусреднем весе против таджикистанца Муроджона Тошева (1-4, 1 КО) завершился во втором раунде.

Сперва Ахмадов отбросил Тошева на канаты, а затем боксер из Таджикистана был добит ударом по печени. Всего же рефери отсчитал ему три нокдауна, прежде чем зафиксировать досрочную победу Имана. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

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Непобедимый украинский супертяж выиграл чемпионский бой кровавым нокаутом - опубликовано видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре на вечере бокса в Калушине супертяжа спасли канаты и он "пушкой" отправил соперника в тяжелый нокаут.

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