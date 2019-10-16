Непобедимый азербайджанец Иман Ахмадов (2-0, 2 КО) добыл эффектную победу на вечере профессионального бокса в Краснодаре (Россия).

Бой в первом полусреднем весе против таджикистанца Муроджона Тошева (1-4, 1 КО) завершился во втором раунде.

Сперва Ахмадов отбросил Тошева на канаты, а затем боксер из Таджикистана был добит ударом по печени. Всего же рефери отсчитал ему три нокдауна, прежде чем зафиксировать досрочную победу Имана. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре на вечере бокса в Калушине супертяжа спасли канаты и он "пушкой" отправил соперника в тяжелый нокаут.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!