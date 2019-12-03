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3 декабря • обновлено в 23:11
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"Идите гуляйте": Усик пообещал недовольных украинцев "завернуть в клеенку" - видеофакт

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Непобедимого украинского боксера Александра Усика разозлило, что в Instagram плохо оценили его наряд на вечере бокса в Монако.

"Хочу выразить недовольство. Многим людям не понравился мой стиль. Знаете, что я вам хочу сказать? Идите гуляйте! Мы были в таком стиле в казино в Монако. Если кто-то будет плохие комментарии на моих друзей, я вас найду и "одену". Шкет, а тебя я поймаю, и заверну в клеенку", - закончил угрозой Усик свой прямой эфир.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Монако небитый россиянин Александр Беспутин (14-0, 9 КО) победил соотечественника Раджаба Бутаева (12-1, 9 КО) и завоевал титул регулярного чемпиона WBA в полусреднем весе.

Сразу же после боя Беспутин, который как и Александр Усик является клиентом менеджера Эгиса Климаса, вызвал Александра Усика в ринг. Саша вышел на канвас, где обнявшись с россиянином попозировал перед фотокамерами.

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Автор
Максим Богданов
Персона
Александр Усик
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