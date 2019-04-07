"Иди отдыхай": пешеход-нарушитель послал Усика в ответ на замечание

Чемпион мира WBC, WBO, IBF в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) вспомнил о необычном случае на дороге.

"Еду с дочкой, а молодой человек перебегает на красный сигнал. Дочка говорит: "Папа, а ты говорил, что так делать нельзя, а вот дядя так делает". Я говорю: "Подожди". Остановился, открыл окно, кричу ему: "Я дочке рассказываю, что так нельзя делать, а ты что вытворяешь?". Он так посмотрел на меня: "Иди отдыхай" и пошел. Ну хорошо, я как бы и не напрягаюсь, чтобы мне отдыхать. Повернулся к дочке: "Вот этот дядя нарушает и его накажет. Кто накажет? Жизнь", - рассказал Усик в интервью Максi-ТВ.

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Ранее Усик заявил, что украинцам нужно научиться прощать друг друга, а также перестать обвинять в своих неудачах других.

Накануне крымчанин записал необычное обращение к украинцам. Напомним, что свой следующий бой крымчанин проведет 25 мая против камерунца Карлоса Такама.

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