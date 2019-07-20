"И у него самого": экс-соперник Усика выступил с заявлением

Российский боксер Мурат Гассиев извинился перед своими болельщиками за срыв боя с Джоуи Давейко.

Поединок должен был стать дебютным для бывшего соперника Александра Усика в супертяжелой весовой категории, однако был отменен из-за травмы дагестанского спортсмена.

"Прощения у всех болельщиков и любителей бокса из-за того, что мой бой 27-го июля не состоится. Прошу прощения у команды Джоуи Давейко и у него самого за эти непредвиденные обстоятельства. Это спорт и такое случается. Когда наступит ясность, обязательно сообщим о дальнейших планах", – написал Гассиев на своей странице в социальной сети Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик озадачил своих болельщиков, опубликовав в сети видео с тренировки в оккупированном Крыму.

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