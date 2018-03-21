Хуже некуда: украинский чемпион откровенно высказался о победном чемпионском бое

Украинский боксер Александр Гвоздик выразил недовольство своим боем против француза Мехди Амара. Несмотря на победу и выигрыш временного чемпионского пояса WBC в полутяжелом весе, наш соотечественник назвал этот поединок едва ли не худшим в карьере.

"Это было худшее выступление в моей профессиональной карьере. Не знаю, что произошло – я был готов и знаю, что сказанное сейчас будет звучать, как оправдание. С точки зрения подготовки мне не на что жаловаться: я много работал в тренировочном лагере. Но суть в том, что не важно, сколько ты тренируешься – важно, как ты это делаешь. Это был бой, в котором фаворит показал худшее выступление, а его соперник продемонстрировал максимум", – цитирует Гвоздика портал BoxingTalk.

Напоминаем, что бой между Гвоздиком и Мехди Амаром завершился победой украинского боксера по очкам.

Как сообщал "Обозреватель", следующим соперником украинца станет победитель боя между Адонисом Стивенсоном и Баду Джеком в поединке за полноценный чемпионский пояс по версии WBC.