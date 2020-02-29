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29 февраля • обновлено в 10:20
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Байсангуров, выкрикнувший "Слава Украине!", победил нокаутом Торосяна

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Известный российский боксер первого среднего веса (до 69,9 кг) Хусейн Байсангуров (16-1, 14 KO) победил техническим нокаутом армянского немца Армана Торосяна (19-8-1, 16 KO).

В центральном бою на вечере бокса в Санкт-Петербурге 34-летний Байсангуров уже на старте побывал в нокдауне, пропустив неожиданный левый апперкот. В дальнейшем преимущество россиянина было подавляющим, и после одного из удара по селезенке, Торосяну пришлось сдаться.

Отметим, что несколько лет назад Байсангуров после своего боя в Киеве поблагодарил украинских болельщиков, выкрикнув "Слава Украине!".

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Непобедимый боксер страшным нокаутом "убил" соперника

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший претендент на чемпионский титул в легком весе российский боксер Андрей Климов (20-6, 10 КО) сенсационно проиграл нокаутом армянину Аркадию Арутюняну (4-8, 1 КО).

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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