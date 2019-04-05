"Хотят это видеть": Кличко сделал заявление о возвращении в бокс

Легендарный Владимир Кличко пока не собирается возобновлять карьеру, однако с радостью относится к слухам о своем возвращении.

Об этом сам украинский экс-чемпион мира заявил в интервью информационному агентству Sport-Informations-Dienst. При этом он заинтриговал фанатов намеком на скорый камбэк.

"Пока что мой статус не изменился. Всегда ходят слухи, которые являются комплиментом для меня, и, если фанаты действительно хотят это увидеть, это приятно, и я рад, что общество и спорт скучают по мне. Никогда не говори никогда", – отметил Кличко-младший.

Новости WBA странно поступила с Кличко

Владимир Кличко klitschko-brothers.com

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимиру Кличко сделали предложение на десятки миллионы долларов, чтобы боксер вернулся на ринг. Украинцу предложено провести три боя. Кроме того, американский чемпион Деонтей Уайлдер выразил готовность выйти в ринг против нашего соотечественника.

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