Хотели отменить! Джошуа – Руис: стали известны сенсационные данные о бое

Отец британского экс-чемпион Энтони Джошуа Роберт пытался уговорить сына отложить свой бой с мексиканцем Энди Руисом.

Это произошло после того, как во время одного из подготовительных спаррингов Джошуа был отправлен на канвас. Обидчиком британца, по данным World Boxing News, оказался 28-летний американский супертяж Джоуи Давейко. В силовом размене боксер из США, который по своим габаритам очень схож с Руисом, отправил Энтони в нокдаун.

Джошуа – Руис

Именно этот инцидент заставил Роберта Джошуа потребовать отменить бой с Руисом. Однако сам Энтони ответил отказом, сказав, что в ринг выходит он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Энтони Джошуа потерпел сенсационное поражение нокаутом в седьмом раунде от Энди Руиса и потерял сразу четыре чемпионских пояса.

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