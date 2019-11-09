"Хорошо двигается": Руис оценил свой бой с Усиком

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом Энди Руис (32-1, 21 КО) оценил свой потенциальный бой с украинцем Александром Усиком.

Энди Руис

"Ему все еще нужно много чего улучшать, выступая в супертяжах. Наш дивизион сильно отличается от тяжелого веса. Он хорошо выглядел в своем крайнем бою. Он хорошо принимал удары. Но я считаю Усика очень хорошим бойцом, очень умелым бойцом. Он левша, хорошо двигается по рингу. Бой с ним может быть сложным для многих бойцов. Мне кажется, он обязательный претендент на титул WBO. Я никого не боюсь. Я здесь, чтобы драться с лучшими, потому что я вижу, что мы останемся лучшими. Бой против Усика также будет хорошим поединком", - цитирует Усика vringe.com.

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13 октября Александр Усик победой техническим нокаутом дебютировал в супертяжелом дивизионе. Наш соотечественник в США легко разобрался с местным ветераном Чаззом Уизерспуном (38-4, 29 КО).

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