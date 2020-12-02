Холифилд – Тайсону: подписывай контракт и выходи на ринг

Легендарный американский боксер Эвандер Холифилд бросил вызов своему бывшему сопернику Майку Тайсону, который 28 ноября провел бой против Роя Джонса-младшего.

В интервью изданию Boxing Scene он рассказал, что его представители уже пытались организовать третий бой против Тайсона, однако тогда сторонам не удалось решить финансовые вопросы. Эвандер предложил своему давнему сопернику подписать контракт на их поединок.

"Мои представители уже пытались организовать этот бой, но в ответ получили лишь оправдания. Теперь я понимаю, что ты хотел провести разминочный поединок перед тем, как драться со мной. Больше никаких отговорок. Этот бой должен состояться ради нашего наследия. В субботу после поединка с Джонсом ты сказал, что готов ко встрече со мной, поэтому подписывай контракт и выходи на ринг. Весь мир ждет этого, и теперь все зависит от тебя", – обратился к Тайсону Холифилд.

Напомним, что первый бой между боксерами состоялся в 1996 году и закончился досрочной победой Эвандера в 11-м раунде, в результате чего он отобрал у "Железного Майка" чемпионский пояс WBA. Во время второй встречи боксеров в 1997 году случился громкий скандал, вошедший в историю. Тайсон откусил своему сопернику часть уха, а затем повторил свою попытку, за что был дисквалифицирован.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок Майка и Роя Джонса-младшего закончился вничью. Позже была опубликована статистика ударов двух легенд бокса.