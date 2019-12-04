Главная Новости
4 декабря • обновлено в 18:58
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Холифилд рассказал, что нужно Усику для победы над топ-боксерами

1.3т
Читать материал на украинском

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд рассказал, каким образом украинец Александр Усик может победить сильнейших боксеров мира.

"Вы знаете, с кем ему придется столкнуться: Деонтей Уайлдер, Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри. Для этого необходимо хорошо держать удар, уметь боксировать и быть сильным в ближнем бою. У Усика есть скорость и ловкость, но он должен находиться в лучшей форме, чем они. Только так он сможет победить", – заявил Холифилд в интервью worldboxingnews.

Эвандер Холифилд и Александр Усик

Эвандер Холифилд и Александр Усик

champion.com.ua

Новости
"Нет удара": бывший соперник Чисоры "поставил диагноз" Усику

Он также отметил, что, кроме Уайлдера, Джошуа и Фьюри, соперником Усика может стать и Энди Руис.

"Ему нужно быть готовым и к схватке с Энди Руисом. Он очень хорош в боксировании на короткой дистанции, это его игра. Руис молод и может доставить огромные трудности", – добавил легендарный боксер.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный промоутер Боб Арум рассказал, где с большой долей вероятности проведет свой следующий бой Василий Ломаченко.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "WBC" на OBOZREVATEL.

Тема
WBC
Персоны
Эвандер Холифилд Александр Усик
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги