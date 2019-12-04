Холифилд рассказал, что нужно Усику для победы над топ-боксерами

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд рассказал, каким образом украинец Александр Усик может победить сильнейших боксеров мира.

"Вы знаете, с кем ему придется столкнуться: Деонтей Уайлдер, Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри. Для этого необходимо хорошо держать удар, уметь боксировать и быть сильным в ближнем бою. У Усика есть скорость и ловкость, но он должен находиться в лучшей форме, чем они. Только так он сможет победить", – заявил Холифилд в интервью worldboxingnews.

Эвандер Холифилд и Александр Усик champion.com.ua

Он также отметил, что, кроме Уайлдера, Джошуа и Фьюри, соперником Усика может стать и Энди Руис.

"Ему нужно быть готовым и к схватке с Энди Руисом. Он очень хорош в боксировании на короткой дистанции, это его игра. Руис молод и может доставить огромные трудности", – добавил легендарный боксер.

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