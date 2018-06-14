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Х*хловский беспредел: Усик высказался о ситуации вокруг боя с Гассиевым

4.2тЧитать новость на украинском

Чемпион мира по версиям WBC и WBO украинец Александр Усик пообщался с журналистами на тему проведения финального поединка Всемирной боксерской суперсерии против россиянина Мурата Гассиева.

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По словам нашего чемпиона, ему абсолютно все равно, где пройдет встреча.

"Мне как боксеру без разницы, где боксировать. Я жду команды, куда мне ехать. С точки зрения спортивной этики было бы справедливо провести бой на нейтральной почве. Мне нужны чемпионские пояса WBA и IBF, мне нужен Кубок Мохаммеда Али, а значит, мне нужен бой с Муратом, потому что ни у кого, кроме него, нет поясов, которых не хватает для моей коллекции", - цитирует Усика Матч.

Александр также отметил, что если бою суждено пройти в Москве, то проблем для него это обстоятельство не составит.

"Со мной общались представители Федерации бокса России, и я знаю, что их сторона хотела бы провести бой 21 июля в Москве. В общем, идут переговоры, но сегодня до меня дошла какая-то странная информация: вот, мол, ты боишься чего-то. Все уже готовы подписать все документы, но ты и твоя компания из страха этого делать не хотите. Ну, конечно! Самое милое дело – обвинить хохла в беспределе", - сказал Усик.

Напомним, украинец восстановился после травмы, по причине которой бой был отменен незадолго до отчетной даты - 11 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие две недели компания-организатор финального поединка WBSS должна определить место проведения поединка.

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Тема
WBSS
Персоны
Александр УсикМурат Гассиев
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