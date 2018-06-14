Х*хловский беспредел: Усик высказался о ситуации вокруг боя с Гассиевым

Чемпион мира по версиям WBC и WBO украинец Александр Усик пообщался с журналистами на тему проведения финального поединка Всемирной боксерской суперсерии против россиянина Мурата Гассиева.

По словам нашего чемпиона, ему абсолютно все равно, где пройдет встреча.

"Мне как боксеру без разницы, где боксировать. Я жду команды, куда мне ехать. С точки зрения спортивной этики было бы справедливо провести бой на нейтральной почве. Мне нужны чемпионские пояса WBA и IBF, мне нужен Кубок Мохаммеда Али, а значит, мне нужен бой с Муратом, потому что ни у кого, кроме него, нет поясов, которых не хватает для моей коллекции", - цитирует Усика Матч.

Александр также отметил, что если бою суждено пройти в Москве, то проблем для него это обстоятельство не составит.

"Со мной общались представители Федерации бокса России, и я знаю, что их сторона хотела бы провести бой 21 июля в Москве. В общем, идут переговоры, но сегодня до меня дошла какая-то странная информация: вот, мол, ты боишься чего-то. Все уже готовы подписать все документы, но ты и твоя компания из страха этого делать не хотите. Ну, конечно! Самое милое дело – обвинить хохла в беспределе", - сказал Усик.

Напомним, украинец восстановился после травмы, по причине которой бой был отменен незадолго до отчетной даты - 11 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие две недели компания-организатор финального поединка WBSS должна определить место проведения поединка.